بالأسماء.. وزارة الصحة تدعو مرشحين ومرشحات لوظائفها إلى مراجعة المديريات

أعلنت وزارة الصحة أسماء المرشحين والمرشحات لوظائف التمريض والأطباء المقيمين، ودعت المرشحين والمرشحات المتقدمين للوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية على فئة: (طب بشري- أخصائي تمريض)، والمعلنة خلال شهر فبراير، مراجعة أي من مديريات الشؤون الصحية بالمناطق والمحافظات.

ونوهت الوزارة للمرشحين، بأن فترة المراجعة تبدأ يوم الأحد الموافق 8 مارس الجاري، وذلك حتى نهاية دوام يوم الخميس 12 من الشهر ذاته، وذلك لمطابقة بياناتهم ومؤهلاتهم مصطحبين معهم أصول مستندات التعين وتشمل الهوية الوطنية، مع نسخة منها، وثيقة التخرج، مع نسخة منها موضحًا فيها التقدير العامّ، والنسبة المئوية، أو المعدل التراكمي، وتاريخ التخرج، إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم (بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الخارجية)،مع إرفاق مفاتيح المعدل والسجل الأكاديمي.

كما تشمل المستندات المطلوبة: شهادة الامتياز. شهادة التصنيف، وبطاقة التسجيل المهني سارية المفعول. الخبرات المسجلة عند التقديم إن وجدت.

ويمكن مطالعة أسماء المرشحين كالتالي:

أسماء المرشحين لوظائف الأطباء.​

أسماء المرشحات لوظائف التمريض - نساء.

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أسماء المرشحين لوظائف التمريض - رجال.​

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