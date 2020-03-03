الأرصاد تعلن «طقس الأربعاء»: عوالق ترابية وسحب رعدية على 5 مناطق

توقّعت الهيئة العامة لأرصاد وحماية البيئة، أن يشهد طقس غد الأربعاء، استمرار العوالق الترابية، وسماء غائمة جزئيًّا، في 5 مناطق، وأضافت «الأرصاد» عبر تويتر، أن طقس الأربعاء يشهد تكون سحب رعدية خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات عسير، والباحة والطائف، بينما يستمر تأثير العوالق التربية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية، على منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وتابعت الهيئة، أن البحر الأحمر يشهد رياحًا سطحية شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط، وتكون جنوبية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-38 كم/ساعة، ارتفاع الموج فيه متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج.

أما الخليج العربي، فيشهد رياح سطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، وفي ما يلي بيان درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية على معظم مناطق المملكة.

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