واقعة المعنفة شهد العمري تدفع مركز بلاغات العنف الأسري للتدخل

تفاعل مركز بلاغات العنف الأسري 1919، التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مع حالة المعنفة شهد جزاء العمري، بعد عدة تغريدات أكدت فيها تعرضها للعنف، وأكد المركز -ردًّا على أحد المغردين بشأن حالة الفتاة على «تويتر»- أنه تم استلام الحالة وجارٍ العمل على إتمام الإجراءات اللازمة حيالها.
وكان مغردون قد دشنوا هاشتاج #وين_شهد_جزاء_العمري، طالبو فيه بتدخل الجهات ذات الصلة لإنقاذ الفتاة من التعنيف، وقالوا إنها فتاة موهوبة ومثقفة ومجتهدة، بينما باتت مهددة بالقتل، وتم حذف جميع تغريداتها وانقطع التواصل معها.
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