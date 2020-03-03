5 خطوات للاستعلام عن المخالفات المرورية وطرق السداد عبر «أبشر»

اهتم كثير من السعودين بالبحث عن الاستعلامات عن المخالفات المرورية,والتي تصدرت التريند على موقع جوجل,تلك الخدمة التي أتاحتها إدارة المرور عبر "موقع أبشر",دون الحاجة إلى وجود حساب مفعل.

بخطوات بسيطة من خلال موقع أبشر,يمكنك الاستعلام عن المخالفات المرورية الغير مدوفعة,وطرق السداد,وذلك إما برقم الحدود أو رقم الوثيقة.

خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية

ووفقًا لإرشادات إدارة المرور,عبر حسابها على موقع تويتر,يمكنك الاستعلام عن المخالفات المرورية عن طريق الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع أبشر عبر الرابط التالي اضغط هنا

الذهاب إلى قائمة «أفراد» في الصفحة الرئيسية أولًا.

اختيار الاستعلام عن المخالفات المرورية للزائرين.

إدخال رقم الحدود أو الهوية الخليجية.

سيتم عرض تفاصيل المخالفة المرورية وآلية السداد,إما عن طريق رابط إلكترونيّ أو عبر المنفذ الحدوديّ».



طريقة الاعتراض على المخالفات المرورية

كانت إدارة المرور قد أعلنت,في مطلع فبرايرالماضي,إتاحة خدمة «الاعتراض على المخالفات المرورية» عبر تطبيق «أبشر» للأجهزة الذكية.

وأوضحت إدارة المرور -عبر حسابها على موقع تويتر- أن طريقة الاعتراض إلكترونيًّا على المخالفات المرورية التي تم رصدها من قبل رجل المرور أو الرصد الآلي,يتم عن طريق الخطوات التالي:

الدخول أولًا لحساب المستخدم في موقع أبشر.

يتم اختيار «خدماتي» ثم «المرور».

اختيار «الاعتراض على المخالفات المرورية».

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شروط الاعتراض على المخالفات المرورية

تمكن خدمة الاعتراض على المخالفات المرورية,التي أطلقتها وزارة الداخلية عبر تطبيق أبشر,من الاعتراض على المخالفات المرورية المرصودة آليًّا بنظام ساهر,وتشمل هذه الخدمة المواطنين والمقيمين,حسب الاشتراطات التالية:

يجب أن يكون المعترض مسجَّلًا ومفعّلًا في بوابة وزارة الداخلية.

يمكن الاعتراض خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسجيل المخالفة.

يمكن الاعتراض على المخالفات المرورية المسجلة من قبل نظام ساهر فقط.

لا يمكن الاعتراض على المخالفات المرورية المسددة والمخالفات المرورية المسددة قبل إطلاق الخدمة يمكن مراجعة المكاتب الرئيسية في المدن للإدارة العامة للمرور.

يتوجب السداد بعد الاعتراض,وذلك لتفادي ارتفاع قيمة المخالفة للحد الأعلى.

يمكن الاعتراض مرة واحدة لكل مخالفة.

وكانت وزارة الداخلية قد أطلقت تطبيق أبشر الإلكتروني,ليتيح للمواطنين السعوديين والمقيمين إجراء المعاملات الخاصة فيهم دون الحاجة إلى مراجعة الإدارات.

ويربط تطبيق أبشر بين جميع القطاعات الحكومية إلكترونيًّا,ويخدم حوالي 11 مليون مشترك ويقدم 160 خدمة إلكترونية ويقدم الخدمات مجانًا على مدار 24 ساعة.

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