بقرار وزاريّ.. الشؤون الإسلامية تعلّق نظام البصمة.. وتوضح البديل

أصدر وزير الشؤون الإسلامية، عبداللطيف آل الشيخ، اليوم الثلاثاء، قرارًا بـ«تعليق استخدام نظام البصمة مؤقتًا، ويتم حضور وانصراف موظفي الوزارة بالعودة إلى النظام الورقي حتى إشعار آخر...».

وشددت الوزارة على جميع موظفي الوزارة بضرورة «التقيّد بأوقات الدوام الرسمي وإقفال البيانات عند الساعة الثامنة صباحًا، وتسليمها إلى الإدارة العامة للمواد البشرية اعتبارًا من الأحد القادم الموافق ٨ / ٣ / ٢٠٢٠».

وجاء هذا القرار من الوزارة نظرًا لما تشهده الأوضاع العالمية من انتشار فيروسات المعدية، وضمن الإجراءات الوقائية التي تتخذها الجهات المختصة في المملكة من فيروس «كورونا» المستجد "COVID -19".

وكانت الرئاسة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، قد بدأت في تنفيذ إجراءات احترازية بشأن فيروس كورونا بتوزيع كمامات صحية على مرتادي المسجد الحرام وموظفيه ورجال الأمن.

وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة بالمسجد الحرام جهاد بن محمد العتيبي أن هذا العمل نفذته الإدارة للتوعية والحماية من فيروس كورونا، تزامنًا مع الندوة الصحية التي نظمتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لتوعية من الفيروس وكيفية الوقاية منه بمكتبة الحرم المكي ببطحاء قريش.

وقامت وكالة الشؤون الفنية والخدمية ممثلة بإدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام بتبديل (1200) سجادة بحصن المطاف حرصًا على سلامة قاصدي بيت الله الحرام، والعمل على توفير بيئة صحية مناسبة، لينعم ضيوف الرحمن بأداء مناسكهم بكل طمأنينة وسكينة.

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وأوضح مدير إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام أن الإدارة تقوم بتغيير سجاد المسجد الحرام وفق مدة زمنية منظمة ومحددة، لغسل وتطهير السجاد، وبيّن أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تحرص على تقديم الخدمات والارتقاء بها حتى يتمكن قاصدو بيت الله الحرام من تأدية عبادتهم بكل يسر وسهولة، في ظل التوجيهات الكريمة من لدن القيادة الرشيدة، التي تحث دائمًا على مضاعفة الجهود لخدمة بيت الله الحرام وقاصديه.

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