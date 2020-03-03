عاجل-تعليم محايل توقف العمل بالبصمة ابتداء من الغد

1ـ إيقاف العمل بنظام البصمة مؤقتا اعتبارا من الأربعاء 9/ 7/ 1441
2ـ تكليف المؤسسة المسؤولة عن النظافة في المباني الإدارية بإدارة التعليم بمتابعة مستوى النظافة بشكل مستمر، وتوفير مستلزمات النظافة بصفة دائمة.
3ـ التأكيد على قادة وقائدات المدارس بتوفير مستلزمات النظافة والمطهرات والمواد المعقمة، والتعقيم بصورة دائمة.
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