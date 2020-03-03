عاجل-تعليم محايل توقف العمل بالبصمة ابتداء من الغد

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة محايل أنه بناء على تعميم محافظ محافظة محايل المكلف رقم 3152 وتاريخ 29/ 6/ 1441، والمبني على تعميم أمير منطقة عسير رقم 4088 وتاريخ 15/ 6/ 1441، والمشار إلى برقية وزير الداخلية السرية والعاجلة رقم 132379 في 15/ 6/ 1441، المشار إلى الأمر السامي الكريم رقم 35700 وتاريخ 9/ 6/ 1441، المشار فيه للأمر رقم 35380 في 7/ 6/ 1441 القاضي بأن تقوم اللجنة المشكلة بالأمر رقم 34130 وتاريخ 1/ 6/ 1441 بشكل فوري باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا في المملكة ومنها:

1ـ إيقاف العمل بنظام البصمة مؤقتا اعتبارا من الأربعاء 9/ 7/ 1441

2ـ تكليف المؤسسة المسؤولة عن النظافة في المباني الإدارية بإدارة التعليم بمتابعة مستوى النظافة بشكل مستمر، وتوفير مستلزمات النظافة بصفة دائمة.

3ـ التأكيد على قادة وقائدات المدارس بتوفير مستلزمات النظافة والمطهرات والمواد المعقمة، والتعقيم بصورة دائمة.