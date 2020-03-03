السعودية اليوم / اكتشاف 5 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في 4 محافظات عراقية



بغداد 08 رجب 1441 هـ الموافق 03 مارس 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة العراقية عن اكتشاف خمس إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في أربع محافظات عراقية ليرتفع بذلك عدد الإصابات في البلاد إلى 31 إصابة مؤكدة.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم الوزارة في بيان صحفي بإنه تأكد مختبريا تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في العراق، واحدة في بغداد واثنتين في واسط وواحدة في النجف ومثلها في كربلاء, مشيراً إلى أن المصابين الخمسة قدموا إلى العراق من إيران مؤخراً.

وأوضح أن المصابين يرقدون الآن في مؤسسات الوزارة المختصة وتجري متابعة حالتهم الصحية من قبل ملاكات الوزارة.

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20:57ت م

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