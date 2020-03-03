السعودية اليوم / الجيش الكاميروني يقضي على 10 مسلحين ويحرر رهينة



ياوندي 08 رجب 1441 هـ الموافق 03 مارس 2020 م واس

أعلن الجيش الكاميروني قضاءه على 10 مسلحين من بينهم قائدهم خلال عملية عسكرية نفذها في منطقة "بامندا" شمال شرق البلاد.

وأضاف بيان للجيش الكاميروني اليوم أن قوات الجيش تمكنت خلال العملية من استعادة أسلحة وكميات من الذخيرة ومعدات أخرى، بالإضافة إلى تحرير رهينة أسرت خلال هجوم شنه المسلحون على نقطة للجيش قبل يومين.

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20:42ت م

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