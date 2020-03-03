السعودية اليوم / بدء إجلاء الطلاب السودانيين من ووهان الصينية



الخرطوم 08 رجب 1441 هـ الموافق 03 مارس 2020 م واس

أكدت وزارة الخارجية السودانية بأن عمليات ترحيل الطلاب بدأت اليوم من أماكن إقامتهم في مدينة ووهان الصينية إلى المطار بعد إكمال كافة الإجراءات الخاصة بهبوط الطائرات التي سوف تقل الطلاب وتأمين موافقة السلطات الصينية المختصة على نقلهم.

وقالت في بيان صحفى : إنه من المتوقع أن تتحرك الحافلات من داخل مدينة ووهان خلال اليوم وسوف تغادر الطائرات في تمام الثالثة من فجر غدٍ.

وأضافت : ستواصل وزارة الخارجية جهودها في متابعة أوضاع هؤلاء الطلاب أثناء تواجدهم في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تستحق منا الشكر والثناء والتقدير على تعاونها الصادق و المثمر في إجلاء وإيواء الطلاب، حتى وصولهم إلى أرض الوطن بسلام.

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20:42ت م

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