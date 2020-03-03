السعودية اليوم / اتفاقية بين "هيئة المهندسين" وشركة ثقة لتطوير وتشغيل الخدمات والحلول الإلكترونية



الرياض 08 رجب 1441 هـ الموافق 03 مارس 2020 م واس

وقّع الأمين العام للهيئة

وأوضح الشمري، أن الاتفاقية تُعد ملحقا للمذكرة الأساسية التي تعنى بالمشاريع والمبادرات المقترحة بين الطرفين, مبينا أن الاتفاقية تهدف لإدارة وتشغيل وتجهيز منصة إلكترونية تهتم في تقديم الخدمات المتاحة، وتطوير آليات العمل اللازمة، وتقديم الدعم الفني لتشغيلها بجودة عالية.

وأشار إلى أن الاتفاقية تشتمل على تقديم الخدمات الاستشارية المتعلقة بالمجال الهندسي بمختلف تخصصاته، واستفادة العملاء من الخدمات الهندسية الاستشارية عن طريق المهندسين الاعضاء والمكاتب الهندسية.

يُذكر بأنه تم توقيع الاتفاقية في اليوم الثاني من انعقاد المؤتمر والمعرض الهندسي الدولي الثاني، الذي تنظمه الهيئة السعودية للمهندسين من الثاني وحتى الخامس من شهر مارس، تحت شعار "دور القطاع الهندسي في تنمية الاقتصاد الوطني"، ويصاحب المؤتمر معرض يضم كبرى الشركات في القطاع الهندسي، لعرض آخر ما توصلت اليه من حلول وابتكارات.

// انتهى //

19:57ت م

0307



الرياض 08 رجب 1441 هـ الموافق 03 مارس 2020 م واسوقّع الأمين العام للهيئة السعودية للمهندسين المهندس فرحان بن حبيتر الشمري، اتفاقية مع الرئيس التنفيذي لشركة ثقة لخدمات الأعمال أيمن بن عبدالله الفلاج، وذلك لتطوير وتشغيل خدمات وحلول الأعمال.وأوضح الشمري، أن الاتفاقية تُعد ملحقا للمذكرة الأساسية التي تعنى بالمشاريع والمبادرات المقترحة بين الطرفين, مبينا أن الاتفاقية تهدف لإدارة وتشغيل وتجهيز منصة إلكترونية تهتم في تقديم الخدمات المتاحة، وتطوير آليات العمل اللازمة، وتقديم الدعم الفني لتشغيلها بجودة عالية.وأشار إلى أن الاتفاقية تشتمل على تقديم الخدمات الاستشارية المتعلقة بالمجال الهندسي بمختلف تخصصاته، واستفادة العملاء من الخدمات الهندسية الاستشارية عن طريق المهندسين الاعضاء والمكاتب الهندسية.يُذكر بأنه تم توقيع الاتفاقية في اليوم الثاني من انعقاد المؤتمر والمعرض الهندسي الدولي الثاني، الذي تنظمه الهيئة السعودية للمهندسين من الثاني وحتى الخامس من شهر مارس، تحت شعار "دور القطاع الهندسي في تنمية الاقتصاد الوطني"، ويصاحب المؤتمر معرض يضم كبرى الشركات في القطاع الهندسي، لعرض آخر ما توصلت اليه من حلول وابتكارات.// انتهى //19:57ت م0307

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