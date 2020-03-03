السعودية اليوم / سمو محافظ حفر الباطن يعقد اجتماعاً مع الجهات الحكومية بمنفذ الرقعي



حفر الباطن 08 رجب 1441 هـ الموافق 03 مارس 2020 م واس

عقد صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن اليوم اجتماعاً مع الجهات الحكومية، بحضور رئيس مركز الرقعي خالد الخربوش ومديري الإدارات الحكومية، وذلك في مقر مركز الرقعي الحدودي.

وناقش سموه خلال الاجتماع احتياجات المنفذ الجديد, وكذلك عدد من طلبات إدارة الجمارك، منوهًا سموه بالدور التي تقوم به الجهات الحكومية بالمنفذ من جهود خدمية وأمنية, متمنياً لهم المزيد من العطاء والتوفيق.

وأكد سمو محافظ حفر الباطن خلال الاجتماع الدعم غير المحدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - والاهتمام البالغ للخدمات المقدمة للمواطنين في جميع مناطق المملكة، مشددًا على جميع الجهات الحكومية على مضاعفة الجهود والتنسيق الدائم فيما بينهم وتقديم كل ما من شأنه خدمة للمسافرين.

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19:57ت م

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