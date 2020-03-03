السعودية اليوم / وزيرة الشؤون الاجتماعية اليمنية تبحث مع اليونيسيف تكثيف البرامج الخاصة بحماية الطفولة



الرياض 08 رجب 1441 هـ الموافق 03 مارس 2020 م واس

بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية العمل اليمنية الدكتورة ابتهاج الكمال اليوم، مع الممثل المقيم لمنظمة اليونيسيف لدى اليمن سارة بيسولو نيانتي، تكثيف البرامج والمشاريع الخاصة بحماية الطفولة، والعمل على إعداد خطة تضمن حماية الطفل، وتفعيل العمل بالمساحات الصديقة الخاصة بالأطفال وإدارة الحالة.

وناقشت الوزيرة اليمنية خلال اللقاء، التحضير لإطلاق الدورة السابعة من دورة الصرف الخاصة بالمستفيدين من صندوق الرعاية الاجتماعية، وبرامج التأهيل النفسي للأطفال جراء الآثار الناتجة عن الحرب التي أشعلتها ميليشيات الحوثي، وبناء قدرات العاملين في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والعاملين في صندوق الرعاية الاجتماعية.

وأكدت الكمال أن الأمهات والأطفال تعد من أكثر الفئات تضرراً جراء الحرب التي شنتها ميليشيات الحوثي على الشعب اليمني، وهو ما يوجب على المجتمع الدولي دعم وتمويل المشاريع الخاصة بالمرأة والطفل، مشيدة بجهود منظمة اليونيسيف في بلادها.

من جهتها، أكدت ممثلة اليونيسيف، استمرار المنظمة في تنفيذ البرامج والمشاريع ضمن خططتها التي تستهدف المحافظات اليمنية كافة.

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19:55ت م

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