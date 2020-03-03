السعودية اليوم / انطلاق فعاليات ملتقى التطوع المتخصص والمحترف لتحقيق رؤية 2030



الرياض 08 رجب 1441 هـ الموافق 03 مارس 2020 م واس

انطلقت فعاليات ملتقى التطوع المتخصص والمحترف لتحقيق رؤية 2030 اليوم الذي نظمه المركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمقر وكالة الأنباء

وبدأ الملتقى بورشة عمل بعنوان " المتطوع المحترف المسؤول" قدمها مستشار تطوير أعمال تطوعية مقبول العلياني، استعرض خلالها مفهوم التطوع المحترف ودوافعة وفوائده، إلى جانب الوعي والمسؤولية الاجتماعية للأفراد والمؤسسات الحكومية والخاصة، ومستويات التطوع في المجتمع.

وتخلل الورشة مداخلات وتفاعل كبير من الحضور إذ طرحوا استفساراتهم بشأن التطوع الاحترافي المسؤول، إضافة إلى سرد تجاربهم الخاصة بالتطوع .

كما تضمنت فعاليات الملتقى طرحا لتجارب ناجحة في مجال العمل التطوعي إذ استعرض مؤسس فريق غوث للتوعية والإنقاذ منصور العاطفي بدايات ومراحل تأسيس الفريق حتى وصل عدد المتطوعين والمتطوعات أكثر من أربعة آلاف متطوع ومتطوعة.

وتطرق إلى عدد من أعمالهم وتجاربهم التطوعية في الإنقاذ والأنشطة المقدمة في موسم الحج وفي مناطق المملكة كافة وكذلك تقديم الدورات للمتطوعين.

من جانبه أشار مدير المسؤولية الاجتماعية بنادي الهلال سعود السبيعي إلى مجالات العمل التطوعي في النادي التي تأتي ضمن جهود النادي من الناحية الاجتماعية من خلال تأسيس فرق عمل تطوعية في عدد من مناطق المملكة وأيضاً إقامة معارض توظيف بمشاركة عدد من الجهات ومشاركة اللاعبين من خلال الزيارات التي تقوم بها إدارة المسؤولية بالنادي وتقديم حوافز للمتطوعين المشاركين.

// انتهى //

19:37ت م

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الرياض 08 رجب 1441 هـ الموافق 03 مارس 2020 م واسانطلقت فعاليات ملتقى التطوع المتخصص والمحترف لتحقيق رؤية 2030 اليوم الذي نظمه المركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمقر وكالة الأنباء السعودية "واس" بالرياض.وبدأ الملتقى بورشة عمل بعنوان " المتطوع المحترف المسؤول" قدمها مستشار تطوير أعمال تطوعية مقبول العلياني، استعرض خلالها مفهوم التطوع المحترف ودوافعة وفوائده، إلى جانب الوعي والمسؤولية الاجتماعية للأفراد والمؤسسات الحكومية والخاصة، ومستويات التطوع في المجتمع.وتخلل الورشة مداخلات وتفاعل كبير من الحضور إذ طرحوا استفساراتهم بشأن التطوع الاحترافي المسؤول، إضافة إلى سرد تجاربهم الخاصة بالتطوع .كما تضمنت فعاليات الملتقى طرحا لتجارب ناجحة في مجال العمل التطوعي إذ استعرض مؤسس فريق غوث للتوعية والإنقاذ منصور العاطفي بدايات ومراحل تأسيس الفريق حتى وصل عدد المتطوعين والمتطوعات أكثر من أربعة آلاف متطوع ومتطوعة.وتطرق إلى عدد من أعمالهم وتجاربهم التطوعية في الإنقاذ والأنشطة المقدمة في موسم الحج وفي مناطق المملكة كافة وكذلك تقديم الدورات للمتطوعين.من جانبه أشار مدير المسؤولية الاجتماعية بنادي الهلال سعود السبيعي إلى مجالات العمل التطوعي في النادي التي تأتي ضمن جهود النادي من الناحية الاجتماعية من خلال تأسيس فرق عمل تطوعية في عدد من مناطق المملكة وأيضاً إقامة معارض توظيف بمشاركة عدد من الجهات ومشاركة اللاعبين من خلال الزيارات التي تقوم بها إدارة المسؤولية بالنادي وتقديم حوافز للمتطوعين المشاركين.// انتهى //19:37ت م0299

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