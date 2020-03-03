السعودية اليوم / صحة عمان تعلن عن 6 حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد



مسقط 08 رجب 1441 هـ الموافق 03 مارس 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم عن تسجيل ست حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد مرتبطة بالسفر إلى إيران، أربع منها من الجنسية الإيرانية واثنتان من المواطنين وجميعهم يخضعون للحجر الصحي، وبذلك يصبح عدد الحالات المسجلة في السلطنة (12) حالة.

وأكدت الوزارة أن حالتين تم شفاؤهما تماماً، بينما حالة البقية مستقرّة، كما تهيب الوزارة بالجميع التقيد بالوقاية الصحية حسب الإرشادات وعدم ارتياد الأماكن العامة.

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19:20ت م

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