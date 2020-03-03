السعودية اليوم / سفير المملكة لدى جيبوتي يلتقي بالمدعي العام الجيبوتي



جيبوتي 08 رجب 1441 هـ الموافق 03 مارس 2020 م واس

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جيبوتي، عبدالعزيز بن عبدالله المطر اليوم بمقر السفارة، بالمدعي العام الجيبوتي جامع سليمان علي.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، لاسيما في المجال القضائي.

// انتهى //

19:17ت م

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