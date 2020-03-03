شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزارة العدل و”هيئة عقارات الدولة” تعززان التعاون بإنشاء مجمع مقرات عدلية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- المناطق - واس التقى معالي وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني معالي محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بن عباس بافقيه لمناقشة سبل تطوير آليات العمل بين الجانبين.

وجرى خلال اللقاء التوقيع على مذكرة تفاهم بين الوزراة والهيئة لتعزيز التعاون وأوجه الشراكة في إنشاء المقرات العدلية.

وتهدف المذكرة إلى تعاون الطرفين، في إنشاء مجمع المقرات العدلية في (الرياض، جدة، ومكة المكرمة) ليضم عدداً من المحاكم التابعة لوزارة العدل تشمل محاكم التنفيذ، الجزائية، العمالية، الأحوال الشخصية، التجارية والاستئناف, كما تهدف المذكرة إلى تحقيق التكامل بين الوزارة والهيئة بشكل أفضل وأيسر، وتحسين كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | وزارة العدل و”هيئة عقارات الدولة” تعززان التعاون بإنشاء مجمع مقرات عدلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.