شكرا لقرائتكم خبر عن سفير المملكة لدى بلجيكا يقدم أوراق إعتماده والان نبدء بالتفاصيل
قدم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورغ الدكتور خالد بن ابراهيم الجندان اليوم، أوراق اعتماده سفيراً غير مقيم إلى صاحب السمو الملكي الدوق هنري الأكبر لدوقية لوكسمبورغ، وذلك خلال حفل استقبال أقيم في القصر الملكي اليوم.
ونقل معاليه خلال اللقاء تحيات خادم الحرمين الشريفين لصاحب السمو الملكي الدوق هنري، كما تطرق مع سموه إلى العلاقات التي تربط بين البلدين الصديقين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
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