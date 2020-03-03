بسبب كورونا.. اتحاد غرب آسيا يؤجل بطولاته حتى إشعار آخر

في ظل تفشي فيروس كورونا حول العالم، أعلن اتحاد غرب آسيا لكرة القدم، تأجيل بطولة الشباب الثانية التي كان مقرراً أن تستضيفها مدينة العقبة الأردنية اعتباراً من 17 آذار الجاري، وبطولة الناشئين الثامنة المقرر إقامتها في السعودية من 14 إلى 23 نيسان المقبل، حتى إشعار آخر.

وقال الاتحاد في كتاب أرسله، اليوم الثلاثاء، لجميع إتحاداته الأهلية: "نظراً للظروف الراهنة والقيود المفروضة على المسافرين خلال هذه الفترة وللحفاظ على سلامة الوفود المشاركة في البطولات والحكام وجميع المنظمين، قررنا تأجيل النشاطات حتى إشعار آخر"، وفق وكالة وفا الرسمية.

كما قام الاتحاد بتأجيل الاجتماع الذي كان سيعقد في 21 آذار الحالي لمسؤولي دوائر الحكام في الاتحادات الأهلية على هامش بطولة الشباب في العقبة.

وكانت قرعة غرب آسيا للشباب وضعت منتخبنا في المجموعة الأولى إلى جانب الإمارات، والعراق، فيما ضمت المجموعة الثانية: البحرين، ولبنان، والسعودية، كما كانت 4 منتخبات أكدت مشاركتها في بطولة الناشئين وهي: السعودية مستضيف البطولة، وفلسطين، والعراق، والبحرين.