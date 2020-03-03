النيابة العامة تودّع التعاملات الورقية بعد استكمال منظومة «الرقمنة»

دشّن النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب منصة «المكتب الداخلي الموحد» بنظام الاتصالات الإدارية في النيابة العامة؛ لتعلن بذلك اختتام مشروع «نيابة بلا ورق»، والذي استهدفت به رقمنة وأتمتة بيئة أعمالها الداخلية المنبثق من رؤية 2030 للتحول الرقمي.

وتتيح المنصة لمنسوبي النيابة العامة المراسلات الإلكترونية، بدلًا عن الورقية، في عمليات التواصل بين المقرّ الرئيس وجميع الفروع ودوائر المحافظات ما سيسهم في سرعة إنجاز العمل وتعزيز التحول السريع، على أن تتوقف المكاتبات الورقية كافة اعتبارًا من تاريخ اليوم الثلاثاء.

ويأتي هذا المشروع ضمن حزمة متكاملة من مشروعات عدة أطلقتها النيابة العامة سابقًا شملت إجراءات التحقيق والادعاء، والرقابة على السجون تهدف إلى تحقيق مرحلة «نيابة بلا ورق» تمهيدًا لاستكمال المرحلة الأخيرة للربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة كافة؛ تماشيًا مع التحول الرقمي في أجهزة الدولة كافة.

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