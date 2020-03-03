حساب المواطن يعقب على أحقية «مفصولي العمل» في الدعم

أوضح برنامج حساب المواطن، الإجراءات المطلوبة لصرف الدعم للمفصولين من أعمالهم، والبيانات المطلوبة للاستحقاق، وتلقى «حساب المواطن» تساؤلًا من أحد متابعيه، قال فيه: «تعرضت للفصل من عملي؛ فهل أعدّل مصدر الدخل في بياناتي المدرجة بالبرنامج وأسجل حالتي الوظيفية على أني «لا أعمل».

وقال «حساب المواطن»، إنه في حال حدوث أي تغيير على البيانات الخاصة بطلب الحصول على الدعم؛ يجب على المواطن التوجه إلى البوابة الإلكترونية للبرنامج، من خلال حسابه، وتسجيل تفاصيل الطلب، ثم الإفصاح عن الدخل، وتغيير الحالة الوظيفية إلى «لا توجد وظيفة»، والانتقال إلى أيقونة «الإجراءات»، وحذف «الدخل» والضغط على أيقونة «حفظ»، على أن يتم دراسة بيانات طالب الدعم، والتحقق منها ودراسة استحقاقه مرة أخرى.

إلى ذلك، يترقب المواطنون إيداع الدفعة الجديدة من دعم حساب المواطن، وهي الدفعة الـ28 التي سيتم إيداعها في حسابات المستفيدين يوم غد الثلاثاء 10 مارس الجاري، حيث يتم إيداع الدعم في حساب المواطن في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي؛ إلا إذا صادف اليوم إجازة رسمية، فيتم تقديم صرف الدعم أو تأخيره لمدة 24 ساعة فقط.

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