الأحوال المدنية تحدد ضوابط صورة هويّة الفتيات في عمر 12 عامًا

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، الضوابط المطلوبة لصورة الابنة البالغة من العمر 12 عامًا على الهويّة الوطنية، وتلقّت «الأحوال المدنية»، عبر «تويتر» تساؤلًا من أحد المواطنين، قال فيه «هل تكون الصور المطلوبة لاستخراج هوية وطنية للابنة البالغة 12 عامًا مغطّاة الشعر أم لا مانع من كشفه».
وقالت الوكالة، «إنه لا يشترط لون معيّن (لصورة الهوية الوطنية)؛ لكن يلزم أن تكون بالملابس المدنية للمملكة ولا يجوز أن تكون بالملابس المهنيّة، وأن تكون خالية من أي زينة مع تغطية شعر الرأس والعنق».
وكانت «الأحوال المدنية»، حددت شروط وإجراءات استخراج هويّة البطاقة الوطنيّة للنساء، مشيرة إلى أن استخراج الهوية، (اختياريًّا) من سن ١٠-١٥سنة ويلزم طالبة الهويّة الوطنيّة حجز موعد وحضور ولي الأمر.
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