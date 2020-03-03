بعد التحذير من مخاطر السفر لإيران.. تعرّف على عقوبة المخالفين للقرار

حذّر مركز الاتصال والإعلام الجديد بوزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، من خطورة السفر إلى إيران، بعد أن أصبحت بؤرة يتفشى فيها فيروس كورونا الجديد، مؤكدًا أن السفر إلى إيران يمثل خطرًا صحيًّا ومخالفة يُعاقِب عليها القانون.

عقوبة مخالفة منع السفر إلى إيران

وأوضح المتحدث باسم المديرية العامة للجوازات، أن السفر إلى إيران يعد مخالفة قانونية، تقتضي تطبيق أحكام نظام وثائق السفر ولائحته التنفيذية بحق كل من يخالف تعليمات حظر السفر إلى إيران من المواطنين وإخضاعهم للحجر الصحي لمدة 14 يومًا.

وأكد المتحدث باسم مديرية الجوازات، أنه في حالة ثبوت مخالفة قرار منع السفر إلى إيران من أحد المقيمين، لن يتم السماح له بالعودة إلى المملكة، وذلك على خلفية تفشي فيروس كورونا في إيران.

منع السفر إلى إيران

وقبل أن تسجل المملكة أول إصابة بفيروس كورونا، اتخذت إجراءات احترازية عدة لمنع المواطنين من السفر إلى إيران، إذ قررت المديرية العامة للجوازات، بناء على مقتضيات المحافظة على الصحة العامة، منع المواطنين من السفر إلى إيران، وذلك بعد تفشّي فيروس كورونا في إيران.

كما قررت المديرية العامة للجوازات منع دخول المسافرين من غير السعوديين ممن سبق له التواجد في إيران إلا بعد انقضاء فترة تتجاوز الحد الأعلى من مدة حضانة فيروس كورونا، أي بعد 14 يومًا على خروجه من إيران، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

أول إصابة بفيروس كورونا بالمملكة بسبب إيران

وسجلت المملكة، أمس الاثنين، أول إصابة بفيروس كورونا لحالة قادمة من إيران عبر البحرين، ومن قبل سجلت الإمارات والكويت والبحرين إصابات بفيروس كورونا لحالات قادمة من إيران، ما دفع تلك الدول إلى تعليق السفر من وإلى إيران، للحد من انتشار فيروس كورونا.

إجراءات وقائية تتخذها المملكة لمنع تسلل فيروس كورونا

وفي إطار الإجراءات الوقائية التي تتخذها المملكة لمنع تسلل فيروس كورونا إلى البلاد، كانت قد أعلنت يوم 26 فبراير، تعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة، وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتًا، إضافة إلى منع دخول مواطني 7 دول انتشر فيها فيروس كورونا.

وشملت الإجراءات التي اتخذتها المملكة تعليق التأشيرات السياحية من بعض الدول، وتعليق استخدام بطاقة الهوية الوطنية للسفر عبر جسر الملك فهد للسعوديين ومواطني دول مجلس التعاون.

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الكويت والبحرين يمنعا السفر إلى إيران

في السياق نفسه أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، وقف جميع الرحلات المغادرة والقادمة من إيران في الوقت الحالي، بنا على تعليمات وزارة الصحة الكويتية، وذلك بعد تفشّي فيروس كورونا في إيران.

وأكدت السلطات الكويتية إنه سيتم منع القادمين، من أي جنسية ممن لديهم إقامة أو سمة دخول سابقة، إلى الكويت ممن كانوا موجودين في إيران الإسلامية خلال الأسبوعين الماضيين، فضلًا عن خضوع أي مواطن كويتي قادم من إيران للحجر الصحي.

كذلك قررت الكويت إيقاف إصدار سمة دخول للقادمين إلى البلاد من إيران، وذلك للحد من تسلل فيروس كورونا إلى الكويت بعد تفشّيه في إيران التي أصبحت تمثل بؤرة لتصدير فيروس كورونا إلى دول الخليج.

على نفس المنوال قررت مملكة البحرين منع مواطنيها من السفر إلى إيران، وذلك حرصًا على سلامة المواطنين، بعد تفشّي فيروس كورونا في إيران.

ارتفاع الوفيات بفيروس كورونا في إيران

وقد أعلن نائب وزير الصحة الإيراني في التليفزيون الرسمي، اليوم الثلاثاء، أن أعداد الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا الجديد في إيران ارتفعت لتصل إلى 77 حالة وفاة.

فيما وصلت أعداد الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في إيران إلى 2336 حالة إصابة إيجابية، لتعد بذلك أعلى دولة في تسجيل وفيات بفيروس كورونا خارج الصين التي نشأ فيها الفيروس.

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