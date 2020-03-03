5672 خريجا ومتدربا من تقني مكة المكرمة

نيابة عن مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، شرّف محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، حفل الخريجين الموحد لمتدربي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وعددهم 5672 خريجا وخريجة، بحضور نائب محافظ المؤسسة راشد الزهراني، وجمع من أعضاء هيئة التدريس والمدربين بمنطقة مكة المكرمة، وذلك في مقر المعهد الصناعي الثانوي للبنين بجدة. واطّلع فور وصوله إلى المعهد على المشاريع الإنشائية لمنشآت التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة، وإحصاءات بالمتدربين والمتدربات، كما دشّن إلكترونيا مبادرة «التقنية بلغة القرآن» ضمن مشاركة التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة في ملتقى مكة الثقافي. وبعد أن أخذ مكانه في مسرح الاحتفال، عُزِف السلام الملكي، أعقبه كلمة نائب المدير العام للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة سعيد الزبيدي، والتي قدّم فيها الشكر والتقدير إلى سمو الأمير مشعل بن ماجد، على تشريفه هذا الاحتفال نيابة عن الأمير خالد الفيصل، والدعم الذي يحظى به التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة، إذ يشهد المعهد اليوم تخريج كوكبة مهنية سعودية من متدربي الكليات التقنية والعالمية للبنين، وكلية الاتصالات والمعاهد الصناعية ومعاهد الشركات الإستراتيحية في محافظات منطقة مكة المكرمة، مواصلين رسالة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والتي توفر لمتدربيها أرقى معايير التدريب انطلاقا من حرصها على الجودة والتميز، كما أرادت لها قيادتنا الرشيدة -حفظها الله- لتؤدي رسالتها نحو أبناء دوت الخليج. وقدم الزبيدي الشكر لجميع العمداء والعميدات ومديري المعاهد، مثمنا دور أعضاء الهيئتين الإدارية والتدريبية الذين عملوا بكل إخلاص، للمشاركة في إعداد الكوادر المؤهلة القادرة على الإسهام في مسيرة التنمية المستدامة ودعم اقتصاد المعرفة وخدمة سوق العمل. وقدم الزبيدي التهاني والتبريكات للخريجين والخريجات. بعد ذلك شاهد والحضور فيلما تعريفيا عن واقع التدريب التقني والمهني ومنشآته التدريبية. عقب ذلك، ألقى الخريج فهد سعود البرقاوي كلمة الخريجين بهذه المناسبة. وفي ختام الحفل، كرّم الأمير مشعل بن ماجد عمداء الكليات، كما قدّمت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة له هدية تذكارية بهذه المناسبة.



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