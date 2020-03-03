تعديل مادتين في نظام الإفلاس وتوجيه بمتابعة التداعيات الاقتصادية لكورونا

أشاد مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها في قصر اليمامة في الرياض، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بالجهود التي تقوم بها وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة الداخلية وهيئة الطيران المدني والجهات الحكومية الأخرى للتصدي لفيروس كورونا (19 ـ COVID)، ومتابعة أي تداعيات اقتصادية، واتخاذ ما يلزم من ترتيبات للتعامل معها. وأكد المجلس أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة بشكل مؤقت، استكمالاً للجهود الرامية إلى توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين وكل القادمين إلى أراضي المملكة لأداء مناسك العمرة أو زيارة المسجد النبوي أو للسياحة، وبناء على توصيات الجهات الصحية المختصة بتطبيق أعلى المعايير الاحترازية، واتخاذ إجراءات وقائية استباقية في شأن الفيروس وانتشاره محلياً وعالمياً، بأنها تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات المعنيّة، وتضاف إلى دعم المملكة للإجراءات الدولية كافةً، المتخذة للحد من انتشار هذا الفيروس.

إطلاع

أطلع الملك المفدى المجلس على نتائج مباحثاته مع الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، والرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، وما جرى خلالهما من استعراض سبل تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية. وأعرب المجلس عن تقديره لما تضمنته الأوامر الملكية الصادرة مؤخراً من إجراءات الدمج والتحويل والتعديل في عددٍ من الهيئات والوزارات، مؤكداً أنها تأتي في إطار الإصلاحات والتغييرات التي ترمي إلى تنمية دوت الخليج ورفاهية المواطن في جميع مناطق المملكة وفق رؤية 2030، وتقديم كل ما يسهم في تحقيق تطلعاته وطموحاته، مرحباً بالوزراء المعينين في مناصبهم الجديدة.

وتطرق المجلس إلى ما ورد في البيان المشترك الصادر في ختام زيارة الرئيس الموريتاني للمملكة، وما جرى توقيعه من مذكرات التفاهم وبرامج التعاون وتعزيز التواصل بين البلدين على جميع المستويات وفي مختلف المجالات، والتزامهما بمواصلة مكافحة الإرهاب بمختلف أشكاله وصوره، مؤكداً عمق الروابط التي تجمع البلدين الشقيقين، ودعم المملكة الدائم والمستمر لكل ما يخدم ويحقق التعاون بينهما.

تعاون عربي

أوضح وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء، وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام سعيد، أن المجلس تابع ما دعا إليه مجلس وزراء الصحة العرب في ختام أعمال دورته الـ53، في القاهرة، بشأن ضرورة تعزيز التعاون بين الدول العربية لتنفيذ إجراءات مشتركة لمنع انتقال فيروس «كورونا» المستجد، ودعم الدول المتأثرة بالفيروس عند رصد حالات جديدة، وضرورة الاستفادة القصوى من تفعيل نظم ونهج تقييم المخاطر على مستوى الدول العربية، والاستمرار في تنفيذ الإجراءات الوقائية حسب إرشادات منظمة الصحة العالمية.

حق فلسطيني

تناول المجلس ما تضمنه البيان الختامي لمجلس وزراء الداخلية العرب في أعمال دورته الـ37 بتونس من تقدير للدعم الذي تجده جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية من حكومة المملكة، واعتماد التقارير الخاصة لما نفذته الدول الأعضاء من الخطط التنفيذية للإستراتيجيات الأمنية العربية. وجدد مطالبة المملكة أمام مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان بسرعةِ التحرك لضمان حماية الشعب الفلسطيني مما يواجهه من انتهاكات جسيمة، ومساءلة قوات الاحتلال إسرائيلية عن كل الانتهاكات المرتكبة ضد الفلسطينيين، مشدداً على ضرورة إلزامها باحترام القانون الدولي وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة، مؤكداً استمرار دعم المملكة ومساندتها للشعب الفلسطيني على الأصعدة كافة.

رعاية إنسانية

أشار المجلس إلى فعاليات منتدى الرياض الدولي الإنساني بدورته الثانية الذي نظمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين، وبمشاركات من 80 دولة، و100 منظمة أممية وحكومية ودولية، و11 جامعة، وما أكده المنتدى أن المملكة قائمة على رعاية الجوانب الإغاثية والإنسانية للمتضررين من الحروب والكوارث في شتى بقاع الأرض، وحريصة على إرساء الأمن والسلم الدوليين عبر برامج ومبادرات تقود إلى دعم التنمية المستدامة، ومشاركة المجتمع الدولي من خلال الأمم المتحدة ومنظماتها المتعددة لتحقيق الأهداف الإنمائية، وأن ما تقدمه المملكة مبنيٌ على إستراتيجية ثابتة وواضحة لا تلتفت لأي أغراض سياسية أو أي اعتبارات دينية أو عرقية.

طاقة نظيفة

تناول المجلس ما توليه المملكة في مجال الاستثمار في تطوير تقنيات جديدة لحلول الطاقة النظيفة، يتضمن تقنية احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، في نموذج الاقتصاد الدائري للكربون، وما ستحقق من منافع اقتصادية وبيئية تساعد على تحقيق الأهداف في المجالات المستهدفة بشكل متزامن، مشيراً في هذا السياق إلى المؤتمر والمعرض الدولي لاحتجاز واستخدام وتخزين الكربون (iCCUS 2020) الذي عُقد بالرياض، بمشاركة وزراء وقادة قطاع الطاقة من دول العالم والخليج العربي، ورؤساء شركات عالمية كبرى.

اتفاق أمني

وافق المجلس بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الداخلية، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم (72 / 18) وتاريخ 20/ 5/ 1441، على اتفاقية تعاون أمني بين حكومتي المملكة والهند، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

كما وافق بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الداخلية، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم (71 / 18) وتاريخ 20/ 5/ 1441، على مذكرة تفاهم بين حكومتي المملكة والهند في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية وتهريبها، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

الجريمة والإرهاب

فوّض المجلس، النائب العام ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجهات المعنية في الدول الأخرى في شأن مشروع مذكرة تعاون في مجال الجريمة الأصلية والإرهاب وتمويله وغسل الأموال بين النيابة العامة في المملكة والجهة المختصة في الدول الأخرى والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

تعديل نظام الإفلاس

وافق المجلس بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة، وعلى التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (41 ـ 19/ 41/ د) وتاريخ 19/ 6/ 1441، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (120/ 27) وتاريخ 2/ 7/ 1441، على تعديل المادتين (الـ46 والـ47 بعد المائة) من نظام الإفلاس، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 50) وتاريخ 28/ 5/ 1439، لتكونا على النحو الوارد في القرار، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

تجديد

جدد المجلس عضوية جمال بن علي الكشي، وتعيين الأستاذ عبدالعزيز بن صالح الربدي (من القطاع الأهلي) في مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.

ترقيات

وافق المجلس على ترقيات للمرتبتين الـ15 والـ14 على النحو التالي:

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1ـ ترقية محمد بن أحمد بن سالم باسودان إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الـ15 بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

2ـ ترقية سلامة بن سلمان بن سليم اللهيبي إلى وظيفة (وكيل الأمين للخدمات) بالمرتبة الـ15 بأمانة منطقة المدينة المنورة.

3ـ ترقية عبدالله بن سليمان بن إبراهيم الخليفي إلى وظيفة (خبير اقتصادي) بالمرتبة الـ14 بوزارة الاقتصاد والتخطيط.

4ـ ترقية عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن عبدالله الجبرين إلى وظيفة (مدير عام الإدارة العامة للإفتاء) بالمرتبة الـ14 بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء.

5ـ ترقية متعب بن حسين بن ردة المالكي إلى وظيفة (مدير مكتب النائب العام) بالمرتبة الـ14 بالنيابة العامة.

مواد طالها التعديل

المادة 46 من نظام الإفلاس

«يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي أو افتتاحه تعليق المطالبات حتى تاريخ رفض طلب افتتاح الإجراء أو تصديق المحكمة على المقترح أو إنهاء الإجراء قبل ذلك».

المادة 147 من النظام

«يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين أو افتتاحه، تعليق المطالبات حتى رفض طلب الافتتاح أو نفاذ المقترح أو إنهاء الإجراء قبل ذلك من المحكمة».

أبرز القرارات

ـ تعديل مادتين في نظام الإفلاس

ـ الإشادة بجهود الجهات المعنية بالتصدي لكورونا

ـ إجراءات المملكة الاحترازية تُطبق بأعلى المعايير

ـ دعم التعاون العربي وتنفيذ إجراءات مشتركة لمنع انتقال كورونا

ـ تجديد مطالب الحماية الدولية للفلسطينيين

- استثمار تطوير التقنيات الجديدة لحلول الطاقة النظيفة

اتفاقيات وتفاهم

ـ تعاون أمني مع الهند

ـ مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات مع الهند

ـ تعاون نيابي في مكافحة الجريمة والإرهاب