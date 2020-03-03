السعودية اليوم / سفير المملكة لدى بلجيكا يقدم أوراق إعتماده سفيراً غير مقيم لدى دوقية لوكسمبورغ



لكسمبورغ 08 رجب 1441 هـ الموافق 03 مارس 2020 م واس

قدم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورغ معالي الدكتور خالد بن ابراهيم الجندان اليوم، أوراق اعتماده سفيراً غير مقيم إلى صاحب السمو الملكي الدوق هنري الأكبر لدوقية لوكسمبورغ، وذلك خلال حفل استقبال أقيم في القصر الملكي اليوم.

ونقل معاليه خلال اللقاء تحيات خادم الحرمين الشريفين لصاحب السمو الملكي الدوق هنري، كما تطرق مع سموه إلى العلاقات التي تربط بين البلدين الصديقين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

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17:56ت م

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