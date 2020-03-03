السعودية اليوم / سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف يستقبل الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي



الرياض 08 رجب 1441 هـ الموافق 03 مارس 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، في مكتبه بالرياض اليوم، معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف بن فلاح الحجرف.

وهنأ سموه في بداية الاستقبال الدكتور نايف الحجرف بمناسبة توليه منصبه أميناً عاماً لمجلس التعاون الخليجي، منوهاً بدور الأمانة العامة لمجلس التعاون في تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك.

وجرى خلال الاستقبال استعراض عدد من الموضوعات ذات العلاقة بالشأن الخليجي.

// انتهى //

17:47ت م

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