السعودية اليوم / مدير هيئة الأمر بالمعروف بتبوك يتفقد هيئتي الوجه وأملج



الوجه 08 رجب 1441 هـ الموافق 03 مارس 2020 م واس

تفقد المدير العام لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة تبوك عبدالله بن محمد الشبانات هيئتي الوجه وأملج اطلع خلالها على سير العمل الميداني والتوعوي ومستجداته.

وحث الشبانات على بذل مزيد من الجهد، والتقيد بالأنظمة والتعليمات والحضور الدائم في الأماكن العامة والأسواق ، منوهاً بدعم معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند وتوجيهاته السديدة واهتمامه البالغ في تطوير العمل لتحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ .

وكرم الشبانات في نهاية الجولة المتقاعدين من منسوبي هيئة محافظة أملج.

// انتهى //

17:39ت م

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