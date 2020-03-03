السعودية اليوم / وزارة الصحة العراقية تنفي وفاة أي مصاب بفيروس "كورونا" المستجد في البلاد



بغداد 08 رجب 1441 هـ الموافق 03 مارس 2020 م واس

أكدت وزارة الصحة العراقية اليوم عدم وفاة أي شخص مصاب بفيروس "كورونا" المستجد في البلاد.

ووصف المتحدث باسم الوزارة في بيان صحفي ما تردد من أنباء عن وفاة أحد المصابين بفيروس "كورونا" بأنها عارية عن الصحة، مؤكدأً أن جميع المصابين بالفيروس في بغداد وباقي المحافظات محجوزون في المراكز الصحية المخصصة لهذا الغرض, وأن أغلبهم يتمتعون بصحة جيدة.

وأشار إلى أن الجهات الطبية المختصة تولي المصابين من كبار السن والذين يعانون من مشاكل صحية مزمنة عناية خاصة.

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17:33ت م

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