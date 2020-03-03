السعودية اليوم/ اللهيبي يشكر القياده بمناسبة ترقيته للمرتبة الخامسة عشر بأمانة المدينة



المدينة المنورة 08 رجب 1441 هـ الموافق 03 مارس 2020 م واس

رفع وكيل الأمين للخدمات بأمانة منطقة المدينة المنورة سلامة بن سلمان اللهيبي شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير

كما قدم شكره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة ولسمو نائبه على دعمهم وتوجيهاتهم المستمرة.

وأكد اللهيبي فخره واعتزازه بهذه الثقة الملكية الغالية، سائلاً الله العلي القدير أن يكون عند حسن ظن القيادة الحكيمة. وأن يعينه الله على أداء مهامه ومسؤولياته وأن يكون ذلك حافزاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

//انتهى//

17:20ت م

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المدينة المنورة 08 رجب 1441 هـ الموافق 03 مارس 2020 م واسرفع وكيل الأمين للخدمات بأمانة منطقة المدينة المنورة سلامة بن سلمان اللهيبي شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء اليوم بترقيته للمرتبة الخامسة عشرة.كما قدم شكره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة ولسمو نائبه على دعمهم وتوجيهاتهم المستمرة.وأكد اللهيبي فخره واعتزازه بهذه الثقة الملكية الغالية، سائلاً الله العلي القدير أن يكون عند حسن ظن القيادة الحكيمة. وأن يعينه الله على أداء مهامه ومسؤولياته وأن يكون ذلك حافزاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين ثم المليك والوطن.//انتهى//17:20ت م0250

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