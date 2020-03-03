السعودية اليوم / سمو أمير الحدود الشمالية يفتتح مشروع تطوير وتأهيل قاعة الأمير عبدالعزيز بن مساعد للاحتفالات بعرعر



عرعر 08 رجب 1441 هـ الموافق 03 مارس 2020 م واس

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، اليوم, مشروع تطوير قاعة الأمير عبدالعزيز بن مساعد للاحتفالات بعرعر، وذلك في إطار جولات سموه التفقدية للاطلاع على المشروعات التابعة لمختلف الجهات والإدارات الحكومية بالمنطقة.

وتضمن المشروع الذي بلغت قيمته المالية 3.350.000 ريال، تأهيل وتطوير صالة الاستقبال وتطوير أنظمة الأمن والسلامة و تكسية الجدران بعوازل صوتية، وإنشاء صالة استقبال كبار الزوار وتركيب إنارة متطورة, وتأهيل الصالة الرئيسة وتركيب مسرح مجهز بشاشات عرض وصوتيات متطورة وتجهيزها بكراسي فاخرة بسعة 500 شخص, وتجهيز قاعة خاصة بورش العمل بسعة 150 شخص مجهزة بأحدث التقنيات, إلى جانب لتهيئة المرافق الخدمية.

ووجه سموه بتعديل جميع مرافق القاعة بما يتناسب مع الأشخاص ذوي الإعاقة، كما وجه سموه بإجراء تعديلات تناسب المرحلة الحالية والمقبلة.

// انتهى //

16:57ت م

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