السعودية اليوم / جامعة الباحة تنظم لقاءً بعنوان "سبل حماية وتعزيز النزاهة"



الباحة 08 رجب 1441 هـ الموافق 03 مارس 2020 م واس

نظمت جامعة الباحة بالتعاون مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد اليوم لقاءً بعنوان "سبل حماية وتعزيز النزاهة"؛ ضمن مبادرة وطننا أمانة والتي أطلقتها الهيئة تحت شعار "نحو شراكة فاعلة لتعزيز النزاهة", بحضور معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين, وكلاء الجامعة, وعمداء العمادات المساندة والكليات, وعدد من منسوبي الجامعة وممثلين من الجهات الحكومية بالمنطقة، وذلك على المسرح الرئيسي بالمدينة بالجامعية بمحافظة العقيق.

وتخلل اللقاء عقد عدد من الجلسات تحت عنوان "سبل وآليات تعزيز النزاهة" قدم فيها خمس أوراق عمل استعرضت التحديات الخاصة بتعزيز النزاهة في المنطقة، والتعريف بالوسائل المناسبة للتعامل معها، و آليات تعزيز النزاهة، وعرض مجموعة من التجارب والمبادرات في مجال تعزيز النزاهة.

وخلصت الأوراق المقدمة إلى تسليط الضوء على حماية النزاهة في المنطقة وسبل تعزيزها ونشر ثقافة الوعي بالنزاهة، وعرض تجارب بعض الجهات في حماية النزاهة ومكافحة الفساد ، وحضور عدد من الجهات المستهدفة بالمجتمع من أجل الاستفادة والتعرف على دور بعض الجهات الرقابية في تحقيق النزاهة، والتعرف على اللوائح المنظمة لعمل تلك الجهات الرقابية وعلاقتها بالجهات الأخرى, وكان اختيار الجامعة لاحتضان هذا اللقاء ؛ نظرا لدورها الفاعل في نشر ثقافة الوعي بمكافحة الفساد، وكونها الصرح العلمي الحقيق بعرض أوراق علمية محكمة تسهم في بلوغ ما يصبو إليه اللقاء من أهداف .

وقال معالي مدير جامعة الباحة بأن اللقاء يمثل حراكاً علمياً يسهم في نشر ثقافة النزاهة في المجتمع وتبادل الخبرات والتجارب بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص ؛ تحقيقاً لتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله -, في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد لتحقيق التقدم المنشود والتنمية المستدامة من خلال القضاء على الفساد بمختلف أنواعه وتعزيز سبل وحماية النزاهة.

وفي ختام اللقاء كرّم معالي مدير جامعة الباحة الدكتور عبدالله الحسين الجهات المشاركة والمتحدثين في الجلسات ومديري الجلسات بدروع وتذكارية بهذه المناسبة.

// انتهى //

16:57ت م

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