السعودية | تحالف رصد يدين أمام مجلس حقوق الإنسان زرع ميليشيا الحوثي للألغام

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 5:21 مساءً, 3 مارس 2020 م
المناطق - واس
أكد تحالف رصد أن التقديرات تشير إلى أن عدد ذوي الإعاقة في اليمن لا يقل عن أربعة ملايين ونصف المليون نسمة، أي حوالي 15 بالمئة من عدد السكان.
وقالت نورا الجروي عضوة التحالف رئيسة منظمة تحالف نساء من أجل السلام في اليمن في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان، أن هذا العدد في تزايد بسبب الألغام المحرمة دوليًا التي ما تزال ميليشيا الحوثي تزرعها في مختلف المدن حتى هذه اللحظة.
ويحرم ذوي الإعاقة في اليمن من أبسط الحقوق التي تساعدهم على تجاوز معاناتهم، لاسيما بعدما توقفت أعمال وأنشطة المنظمات الخاصة بتأهيل المعاقين بسب عرقلة وتعطيل الميليشيات الحوثية لعمل جميع المنظمات الأهلية غير التابعة لهم.
ووجهت الجروي سؤالًا لمجلس حقوق الإنسان، عما يمكن أن يقدمه لمساعدة ذوي الإعاقة في اليمن، لاسيما النساء من ذوي الإعاقة؟ وكيف يمكنه أن يتدخل بالفعل لوقف انتهاكات الميليشيا الحوثية في مجال زراعة الألغام المحرمة دوليًا وتعد السبب الرئيس لهذا النوع من الإعاقة؟ مطالبة بإدارج ميليشيا الحوثي في قائمة الجماعات الإرهابية المهدده للسلم والأمن الدوليين والمحليين بعد زارعتهم لأكثر من اثنين مليون لغم في اليمن والتسبب بإعاقة ملايين اليمنيين.
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