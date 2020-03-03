شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق مستشفى خاص بالمدينة أهمل في إجراءات مواجهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أغلقت صحة المدينة المنورة تحفظياً ، إحدى المستشفيات الخاصة بسبب رصد قصور في الالتزام بالإجراءات الوقائية للأمراض التنفسية "كورونا المستجد" بالإضافة إلى رصد مخالفات أخرى وفي سياق متصل شددت الصحة على أهمية الإجراءات الوقائية في جميع المؤسسات الصحية.

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