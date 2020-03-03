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الصحة تنفي مقطع إصابات كورونا في مطار جدة
دعت إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية
متابعات الخليج 365 - الرياض
نفت وزارة الصحة صحة مقطع فيديو متداول حول اكتشاف عدد من حالات فيروس كورونا الجديد في مطار جدة.
وقالت وزارة الصحة تعليقًا على إعادة تداول هذا المقطع : الفيديو المنشور قديم والمعلومات المذكورة في التغريدة غير صحيحة إطلاقًا، نرجو عدم نشر الشائعات وأخذ الأخبار من مصدرها الرسمي.
وكانت النيابة العامة حذرت في وقت سابق من نشر أية شائعات عبر وسائل التواصل مشيرة إلى أن العقوبة تصل إلى السجن 5 سنوات والغرامة بحد أقصى 3 ملايين ريال.
وأعلنت أمس عن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا لمواطن قدم من البحرين وزار إيران ولم يفصح عن ذلك عند المنفذ.
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