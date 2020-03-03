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إنجاز سعودي فريد.. تطوير وتصنيع منظومة الطائرات المسيرة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية مدن، اليوم، توقيع عقد تأجير أرض صناعية في المدينة الصناعية الثانية في الرياض، لإنشاء مشروع متخصص في تطوير وتصنيع منظومات الطائرات دون طيار.
ووصفت مدن توقيع العقد بالإنجاز الفريد الذي سطرته ضمن استراتيجيتها لتمكين الصناعة.
وقال مدير عام مدن خالد السالم: انطلقت صناعة الطائرات دون طيار داخل مدننا الصناعية، نفخر بهذا الاستثمار الصناعي الطموح، ونسعى إلى المساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 تعزيزًا لاستراتيجيتنا نحو تمكين الصناعة.
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