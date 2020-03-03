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2020-03-03 أسماء المرشحين على وظائف وزارة الصحة وموعد المطابقة متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements أعلنت وزارة الصحة عن أسماء المرشحين والمرشحات لوظائف التمريض والأطباء المقيمين، داعيا المرشحين والمرشحات المتقدمين والمتقدمات للوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية على فئة: (طب بشري – أخصائي تمريض)، والمعلن عنها خلال شهر فبراير، مراجعة أي من مديريات الشؤون الصحية بالمناطق والمحافظات.

وحددت الصحة الفترة من يوم الأحد الموافق 2020/03/08م، وحتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 2020/03/12م، وذلك لمطابقة بياناتهم ومؤهلاتهم مصطحبين معهم أصول الوثائق التالية: الهوية الوطنية، مع نسخة منها.

وثيقة التخرج، مع نسخة منها موضحًا فيها التقدير العام، والنسبة المئوية، أو المعدل التراكمي، وتاريخ التخرج.

الحاصلون على المؤهلات الخارجية، يتطلب إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم ،مع إرفاق مفاتيح المعدل والسجل الأكاديمي.

شهادة الامتياز.

شهادة التصنيف، و بطاقة التسجيل المهني سارية المفعول.

الخبرات المسجلة عند التقديم إن وجدت. للاطلاع على أسماء المرشحين لوظائف الأطباء. (هنا)

للاطلاع على أسماء المرشحات لوظائف التمريض – نساء (هنا).

للاطلاع على أسماء المرشحين لوظائف التمريض – رجال (هنا). ​ تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











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