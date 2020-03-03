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كيف نمنع انتشار كورونا ؟
متابعات الخليج 365 - الرياض
بعد الإعلان أمس عن اكتشاف أول حالة مصابة بفيروس كورونا في المملكة، شدّدت وزارة الصحة على ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية وأصبح التحدي الحقيقي هو كيفية منع انتشار الفيروس وانتقال عدوى كورونا.
وعبر وسم ” كيف نمنع انتشار كورونا ” ساهم العديد من المواطنين والجهات الحكومية بالتوعية من هذا المرض من خلال التوصية بالعمل وفق توصيات المنشورات المعتمدة من الجهات المختصة ووزارة الصحة.
حساب جامعة الملك سعود غرد في الوسم بالقول : الاستعداد والتزوّد بأحدث التدابير الوقائية يحميك من الإصابة بفيروس كورونا، بعد الله.
ودعا مواطنون إلى وقف التقبيل والأحضان عند السلام والاكتفاء بالسلام باليد فقط، فيما أعلن ابراهيم المنيف أنه يجب تجنب الخرافات واتباع تعليمات وإرشادات وزارة الصحة.
وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة عن جاهزية أكثر من 1400 غرفة عزل في مستشفيات المملكة التي تستخدم للحالات المتقدمة من المصابين بأعراض مرضية شديدة، حيث تواصل الوزارة تكثيف جهودها لمنع انتقال العدوى.
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