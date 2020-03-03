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النيابة العامة تستكمل منظومة رقمنة وأتمتة أعمالها (نيابة بلاورق) للتحول الرقمي وفق رؤية 2030

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس_الرياض

دشن النائب العام سعود بن عبدالله المعجب منصة "المكتب الداخلي الموحد" بنظام الاتصالات الإدارية في النيابة العامة، لتعلن النيابة العامة بذلك عن اختتام مشروعها في رقمنة وأتمتة بيئة أعمالها الداخلية "نيابة بلا ورق"، المنبثق من رؤية 2030 للتحول الرقمي.

وتتيح المنصة لمنسوبي النيابة العامة المراسلات الالكترونية بدلا عن الورقية في عمليات التواصل بين المقر الرئيس وجميع الفروع ودوائر المحافظات، مما سيسهم في سرعة إنجاز العمل وتعزيز التحول السريع، على أن تتوقف المكاتبات الورقية كافة اعتبارا من تاريخ 8 / 7 / 1441هـ.

ويأتي هذا المشروع ضمن حزمة متكاملة من مشروعات عدة أطلقتها النيابة العامة سابقا، شملت جميع إجراءات التحقيق والادعاء والرقابة على السجون، تهدف إلى تحقيق مرحلة (نيابة بلا ورق) تمهيدا لاستكمال المرحلة الأخيرة للربط الالكتروني مع الجهات كافة ذات العلاقة، تماشيا مع التحول الرقمي في أجهزة الدولة كافة.