شكرا لقرائتكم خبر
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس_الرياض
دشن النائب العام سعود بن عبدالله المعجب منصة "المكتب الداخلي الموحد" بنظام الاتصالات الإدارية في النيابة العامة، لتعلن النيابة العامة بذلك عن اختتام مشروعها في رقمنة وأتمتة بيئة أعمالها الداخلية "نيابة بلا ورق"، المنبثق من رؤية 2030 للتحول الرقمي.
وتتيح المنصة لمنسوبي النيابة العامة المراسلات الالكترونية بدلا عن الورقية في عمليات التواصل بين المقر الرئيس وجميع الفروع ودوائر المحافظات، مما سيسهم في سرعة إنجاز العمل وتعزيز التحول السريع، على أن تتوقف المكاتبات الورقية كافة اعتبارا من تاريخ 8 / 7 / 1441هـ.
ويأتي هذا المشروع ضمن حزمة متكاملة من مشروعات عدة أطلقتها النيابة العامة سابقا، شملت جميع إجراءات التحقيق والادعاء والرقابة على السجون، تهدف إلى تحقيق مرحلة (نيابة بلا ورق) تمهيدا لاستكمال المرحلة الأخيرة للربط الالكتروني مع الجهات كافة ذات العلاقة، تماشيا مع التحول الرقمي في أجهزة الدولة كافة.
كانت هذه تفاصيل خبر النيابة العامة تستكمل منظومة رقمنة وأتمتة أعمالها (نيابة بلاورق) للتحول الرقمي وفق رؤية 2030 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.