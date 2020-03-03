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أظهرت بيانات اليوم (الثلاثاء) أن مقياسًا رئيسيًا للتضخم في تركيا ارتفع للشهر الرابع على التوالي إلى 12.37 في المئة في فبراير (شباط) الجاري، في اختبار لصمود المركزي التركي في مواصلة تحفيز الاقتصاد في مواجهة انخفاض في قيمة الليرة وتفاقم الصراع السوري.
وأوضح معهد الإحصاء التركي، أن الارتفاع في مقياسي أسعار المستهلكين على أساس سنوي، وعلى أساس شهري، جاء أقل من المتوقع؛ مما قد يترك هامشا للمركزي للتفاؤل بأن التضخم سيعكس اتجاهه وينخفض صوب 8.2 في المئة بنهاية العام، وفقاً لـ"رويترز".
وانخفضت قيمة العملة التركية بأكثر من أربعة في المئة منذ بداية العام الجاري؛ بسبب مواجهة بين تركيا والقوات الروسية والسورية في منطقة إدلب، إضافة لمخاوف المستثمرين من انتشار فيروس كورونا عالميًا.
تركيا
03 مارس 2020 - 8 رجب 1441 05:47 PM
توقعات "المركزي" أن يستمر إلى نهاية العامالتضخم يخنق الاقتصاد التركي للشهر الرابع على التوالي
أظهرت بيانات اليوم (الثلاثاء) أن مقياسًا رئيسيًا للتضخم في تركيا ارتفع للشهر الرابع على التوالي إلى 12.37 في المئة في فبراير (شباط) الجاري، في اختبار لصمود المركزي التركي في مواصلة تحفيز الاقتصاد في مواجهة انخفاض في قيمة الليرة وتفاقم الصراع السوري.
وأوضح معهد الإحصاء التركي، أن الارتفاع في مقياسي أسعار المستهلكين على أساس سنوي، وعلى أساس شهري، جاء أقل من المتوقع؛ مما قد يترك هامشا للمركزي للتفاؤل بأن التضخم سيعكس اتجاهه وينخفض صوب 8.2 في المئة بنهاية العام، وفقاً لـ"رويترز".
وانخفضت قيمة العملة التركية بأكثر من أربعة في المئة منذ بداية العام الجاري؛ بسبب مواجهة بين تركيا والقوات الروسية والسورية في منطقة إدلب، إضافة لمخاوف المستثمرين من انتشار فيروس كورونا عالميًا.
، التضخم يخنق الاقتصاد التركي للشهر الرابع على التوالي ،
المصدر : الخليج 365
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