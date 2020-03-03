محمد بن مسعود - الدمام - أيدت فتح معبر عند تل أبيض لتوصيلها أفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس، اليوم (الثلاثاء)، بأن الولايات المتحدة سترسل مساعدات إنسانية بقيمة 108 ملايين دولار للنازحين السوريين. وذكرت "أورتاجوس" أن بلدها يؤيد بشدة توصية صادرة عن أنطونيو جوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة، بفتح معبر حدودي إضافي بين سوريا وتركيا عند تل أبيض لتوصيل المساعدات والدواء؛ وفقاً لـ"رويترز". 03 مارس 2020 - 8 رجب 1441 05:43 PM أيدت فتح معبر عند تل أبيض لتوصيلها Advertisements واشنطن ترسل مساعدات إنسانية للنازحين السوريين على الحدود التركية واشنطن ترسل مساعدات إنسانية للنازحين السوريين على الحدود التركية أفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس، اليوم (الثلاثاء)، بأن الولايات المتحدة سترسل مساعدات إنسانية بقيمة 108 ملايين دولار للنازحين السوريين. وذكرت "أورتاجوس" أن بلدها يؤيد بشدة توصية صادرة عن أنطونيو جوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة، بفتح معبر حدودي إضافي بين سوريا وتركيا عند تل أبيض لتوصيل المساعدات والدواء؛ وفقاً لـ"رويترز". الكلمات المفتاحية ، واشنطن ترسل مساعدات إنسانية للنازحين السوريين على الحدود التركية ،

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