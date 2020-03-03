محمد بن مسعود - الدمام - 03 مارس 2020 - 8 رجب 1441 05:29 PM مرتبطة بالسفر إلى إيران.. الإجمالي 12 حالة "الصحة العمانية": تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" "الصحة العمانية": تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" أعلنت وزارة الصحة بسلطنة عُمان اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 6 حالات إصابة جديدة بمرض فيروس "كورونا"، وقالت الوزارة إن الإصابات بالفيروس مرتبطة بالسفر إلى إيران، مشيرة إلى أن 4 من المصابين يحملون الجنسية الإيرانية، فيما يحمل الآخران الجنسية العمانية.

وأفادت "الصحة" بأن عدد المصابين المسجلين في السلطنة بلغ 12 حالة. الكلمات المفتاحية ، "الصحة العمانية": تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" ،

المصدر : الخليج 365

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "الصحة العمانية": تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.