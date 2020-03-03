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تبحث الحكومة البريطانية خططًا للسيطرة على انتشار فيروس كورونا، من بينها احتمال إغلاق بعض المدارس، وإلغاء بعض الفعاليات، واستدعاء موظفي هيئة التأمين الصحي المتقاعدين.
وقد تُفرض قيود على السفر، ويُنصح الموظفون بالعمل من منازلهم.
وستقدم بعض التشريعات التي تكفل منح الوزراء السلطات المطلوبة استعدادًا لانتشار الفيروس.
وسوف يُخصص 30 مستشفى في بريطانيا أقسامًا معينة لعلاج مرضى فيروس كورونا، مع إلغاء حالات العلاج اليومية المعتادة، في أسوأ الأحوال، إذا زاد انتشار الفيروس؛ طبقًا لـ"بي بي سي".
ويقول وزير الخزانة البريطاني: إن ميزانية الشهر الحالي سوف تأخذ في الاعتبار مساعدة الخدمات الصحية والاقتصاد على مواجهة تهديد الفيروس.بريطانيا فيروس كورونا الجديد
03 مارس 2020 - 8 رجب 1441 05:26 PM
إغلاق المدارس والعمل بالمنازل وقيود على السفربريطانيا: خطط جديدة لمواجهة رعب "كورونا" الفتّاك
تبحث الحكومة البريطانية خططًا للسيطرة على انتشار فيروس كورونا، من بينها احتمال إغلاق بعض المدارس، وإلغاء بعض الفعاليات، واستدعاء موظفي هيئة التأمين الصحي المتقاعدين.
وقد تُفرض قيود على السفر، ويُنصح الموظفون بالعمل من منازلهم.
وستقدم بعض التشريعات التي تكفل منح الوزراء السلطات المطلوبة استعدادًا لانتشار الفيروس.
وسوف يُخصص 30 مستشفى في بريطانيا أقسامًا معينة لعلاج مرضى فيروس كورونا، مع إلغاء حالات العلاج اليومية المعتادة، في أسوأ الأحوال، إذا زاد انتشار الفيروس؛ طبقًا لـ"بي بي سي".
ويقول وزير الخزانة البريطاني: إن ميزانية الشهر الحالي سوف تأخذ في الاعتبار مساعدة الخدمات الصحية والاقتصاد على مواجهة تهديد الفيروس.
، بريطانيا: خطط جديدة لمواجهة رعب "كورونا" الفتّاك ،
المصدر : الخليج 365
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