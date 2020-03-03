محمد بن مسعود - الدمام - "الآسيوي" يقرر: تأجيل بطولتي اتحاد غرب آسيا للشباب والناشئين وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-03-03 قرر اتحاد غرب آسيا لكرة القدم تأجيل بطولة الناشئين الثامنة المقرر إقامتها في المملكة العربية السعودية من 14 إلى 23 أبريل المقبل، وكذلك بطولة الشباب الثانية التي كان مقررًا أن تستضيفها الأردن ابتداءً من 17 مارس الجاري، وذلك حتى إشعار آخر.

وأرجع الاتحاد سبب التأجيل إلى الظروف الراهنة والقيود المفروضة على السفر وحفاظًا على سلامة أعضاء وفود المنتخبات والحكام والإداريين والجماهير وجميع من له صلة بالبطولتين.

وشمل التأجيل، الاجتماع الذي كان سيعقد يوم 21 مارس الجاري لمسؤولي دوائر الحكام في الاتحادات الأهلية على هامش بطولة الشباب في العقبة جنوبي الأردن.

وسبق وسحبت في مقر اتحاد غرب آسيا في العاصمة الأردنية عمّان قرعة بطولة الشباب التي أسفرت عن توزيع المنتخبات الـ 6 المشاركة على مجموعتين، ضمت الأولى: الإمارات، فلسطين والعراق، فيما ضمت المجموعة الثانية: السعودية، البحرين، ولبنان.

وأكدت أربعة منتخبات مشاركتها في بطولة الناشئين وهي: السعودية (المستضيف)، العراق، فلسطين، والبحرين.

03 مارس 2020 - 8 رجب 1441 04:13 PM Advertisements

حفاظًا على من له صلة بالبطولتين من "كورونا"

قرر اتحاد غرب آسيا لكرة القدم تأجيل بطولة الناشئين الثامنة المقرر إقامتها في المملكة العربية السعودية من 14 إلى 23 أبريل المقبل، وكذلك بطولة الشباب الثانية التي كان مقررًا أن تستضيفها الأردن ابتداءً من 17 مارس الجاري، وذلك حتى إشعار آخر.

وأرجع الاتحاد سبب التأجيل إلى الظروف الراهنة والقيود المفروضة على السفر وحفاظًا على سلامة أعضاء وفود المنتخبات والحكام والإداريين والجماهير وجميع من له صلة بالبطولتين.

وشمل التأجيل، الاجتماع الذي كان سيعقد يوم 21 مارس الجاري لمسؤولي دوائر الحكام في الاتحادات الأهلية على هامش بطولة الشباب في العقبة جنوبي الأردن.

وسبق وسحبت في مقر اتحاد غرب آسيا في العاصمة الأردنية عمّان قرعة بطولة الشباب التي أسفرت عن توزيع المنتخبات الـ 6 المشاركة على مجموعتين، ضمت الأولى: الإمارات، فلسطين والعراق، فيما ضمت المجموعة الثانية: السعودية، البحرين، ولبنان.

وأكدت أربعة منتخبات مشاركتها في بطولة الناشئين وهي: السعودية (المستضيف)، العراق، فلسطين، والبحرين.