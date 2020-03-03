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عدن - ياسمين التهامي - أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الثلاثاء، عن قرارات أمنية عاجلة بعد اكتشاف كارثة في أحد معاقل الشيعة بالبلاد، والتي يمكن أن تهدد المملكة.

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عاجل : الداخلية السعودية تصدر بيان بعد اكتشاف “كارثة“ في معقل الشيعة تهدد المملكة .. شاهد

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وقال مصدر مسؤول في الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس": إن بلاده قررت اتخاذ إجراءات احترازية إضافية عند المنافذ الحدودية، وذلك بعد حادثة الشيعي السعودي العائد من إيران.

وكان مواطن سعودي شيعي من الدمام بالمنطقة الشرقية التي تعد أبرز معاقلهم، استطاع الدخول إلى البلاد وقد حمل معه فيروس كورونا القاتل من إيران.





وأضاف المصدر: أن إجراءات التعامل مع الأشخاص الذين زاروا دولًا موبوءة بفيروس كورونا الجديد تتم حاليًا من خلال تتبعهم داخل المملكة، مؤكدةً أن الأمر يتطلب اتخاذ إجراءات إضافية للحد من دخولهم إلى أراضي المملكة.

وأشار إلى أنه تقرر تنسيق الجهات الأمنية فورًا مع نظيراتها في دول مجلس التعاون الخليجي، ليكون الدخول إلى المملكة، بالنسبة للأشخاص الذين كانوا مسافرين خارج تلك الدول وفقًا لعدد من القواعد.

وأوضحت الداخلية السعودية، أنه "في حال كان الراغب في دخول المملكة سعوديًا أو مقيما، فيتم إشعار السلطات عند المنفذ، بأنه كان قادمًا إلى الدولة الخليجية من الخارج خلال الـ14 يومًا الماضية، مع إيضاح الدولة التي سافر إليها".





وأردفت: أنه "في حال كان القادم مواطنًا لإحدى دول مجلس التعاون الخليجي، أو مقيمًا فيها أو مارًا بها، فلا يسمح له بدخول المملكة، إلا بعد مضي 14 يومًا متصلة، من تاريخ عودته مع إيضاح الدولة التي سافر إليها".

وختمت الداخلية السعودية، بقولها: "تقوم الجهات الأمنية في المملكة كل فيما يخصه بالتعاون مع أي دولة من دول مجلس التعاون الخليجي، ترغب في تطبيق الإجراءات ذاتها، على القادمين إليها من المملكة".