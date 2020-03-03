كم خسرت البورصة السعودية بسبب فيروس كورونا؟

سجلت البورصة السعودية، اليوم الإثنين 3 مارس/آذار 2020، خسائر جديدة؛ بسبب استمرار تفشي فيروس "كورونا-كوفيد 19".

وذكرت وكالة الأناضول أن البورصة السعودية الأكبر في المنطقة خسرت 6.8% أو 603.4 مليار ريال (161 مليار دولار) من قيمتها السوقية، منذ إعلان الصين عن تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت أن القيمة السوقية للبورصة السعودية بلغت في 23 يناير/كانون ثاني المنصرم، 8847 مليار ريال (2359 مليار دولار)، قبل تراجعها إلى 8244 مليار ريال (2198 مليار دولار)، وفق إغلاق الإثنين.

ووفق المصدر ذاته، فقد اعتمد مسحها على بيانات شركة السوق المالية السعودية "تداول" المشغلة للبورصة المحلية، حيث سجل مؤشر البورصة الرئيس "تاسي" تراجعا بنسبة 12.4 بالمئة في الفترة ذاتها، مغلقا الإثنين عند مستوى 7349.2 نقطة.

وفي جلسة 23 يناير الماضي، أغلق المؤشر عند مستوى 8386.4 نقطة.

وفقدت شركة أرامكو السعودية 330 مليار ريال (88 مليار دولار) خلال الفترة ذاتها، متأثرة بتراجعات أسعار النفط.

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وأغلق سهم الشركة عند 32.8 ريالا، الإثنين، مقابل 34.45 ريال في جلسة 23 يناير.

وتضرر الاقتصاد السعودي بشكل كبير من فيروس كورونا، نتيجة تراجع الطلب على النفط الذي يعد مصدر الدخل الرئيس للبلد.

ويلتقي التحالف المؤلف من كبار منتجي الخام في المنظمة إلى جانب منتجين مستقلين تقودهم روسيا، الخميس والجمعة، لبحث مصير اتفاق لخفض الإنتاج، ينتهي في 30 مارس/آذار الجاري، وأية إجراءات أخرى لكبح جماح هبوط الأسعار بسبب فيروس "كورونا المستجد".

ويجري حاليا تنفيذ اتفاق لخفض إنتاج النفط من جانب التحالف المؤلف من كبار منتجي "أوبك" ومستقلين بقيادة روسيا، بواقع 1.7 مليون برميل يوميا، ينتهي في مارس الجاري.

والإثنين، توقع بنك "أوف أمريكا غلوبال"، بلوغ سعر برميل خام برنت 54 دولارا في المتوسط خلال 2020، منخفضا 8 دولارات عن تقديراته السابقة، الأسبوع الماضي، والبالغة 62 دولارا للبرميل.

ويوم أمس الإثنين، أعلنت وزارة الصحة السعودية،عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس "كورونا" لسعودي قادم من إيران عبر البحرين.