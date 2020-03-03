رسميًّا.. وزير الصحة يعلن آخر تطورات مصاب كورونا ومخالطيه

أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، أن حالة المصاب بفيروس كورونا الآن «مطمئنة»، بينما تم فحص 70 حالة مخالطة له، وقال «الربيعة»، إن المواطن المصاب بفيروس كورونا، والذي تم إعلان اكتشاف إصابته أمس الإثنين، لم يفصح عن رحلاته ومن ضمنها إيران، وفق «الإخبارية».

وكانت وزارة الصحة أعلنت، أمس الإثنين، «ظهور نتائج مخبرية تؤكد تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد/Covid-19، لمواطن قادم من إيران عبر مملكة البحرين».

وبحسب الوزارة، «لم يفصح المواطن عند المنفذ السعودي عن تواجده»، وإنه «في إطار الإجراءات الاحترازية المعمول بها، قامت الوزارة بإرسال إحدى فرق مكافحة العدوى لمباشرة الحالة».

وأضافت وزارة الصحة أن «فرق مكافحة العدوى بادرت في الحال بالتحرك للكشف على المواطن، وأخذت عيّنة للفحص المخبري التي تم من خلالها التأكد من إصابته بالفيروس». وطمأنت الجميع بأن «الحالة معزولة حاليًّا في المستشفى، وجارٍ التعامل معها وتقديم الخدمة الصحية وفق الإجراءات الصحية المعتمدة».

ووفق وزارة الصحة، فقد «جرى حصر جميع المخالطين للمصاب، وأخذ العيّنات منهم لفحصها من قبل المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، وسيتم الإعلان عن جميع النتائج فور انتهاء الفحص».

Advertisements

اقرأ أيضًا:

وزارة الصحة تعلن حصر 70 مخالطًا لحالة الإصابة بكورونا

وزارة الصحة: إصابة سعودي عائد من إيران بفيروس كورونا الجديد

أول تعليق لوزير الصحة على حالة كورونا السعودية: معزولة صحيًا ونتعامل بشفافية

وزارة الصحة تفنّد «فيديو كورونا» المتداول.. وتؤكد: فرضية قديمة