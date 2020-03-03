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وزارة الصحة تعلن حصر 70 مخالطًا لحالة الإصابة بكورونا

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، أنه تم حصر 70 مخالطًا لحالة الإصابة بكورونا المكتشفة، مؤكدة أن رصد حالات الاشتباه بفيروس كورونا مستمر على مدار الساعة.

وأكدت لجنة متابعة كورونا في ، خلال مؤتمر صحفي، أن المصاب بفيروس كورونا حالته مستقرة وسيستمر الحجر عليه لحين شفائه.

وطالبت وزارة الصحة، من المواطنين، بعدم الانسياق خلف الشائعات بخصوص فيروس كورونا.

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