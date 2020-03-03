وزارة الصحة تعلن حصر 70 مخالطًا لحالة الإصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، أنه تم حصر 70 مخالطًا لحالة الإصابة بكورونا المكتشفة، مؤكدة أن رصد حالات الاشتباه بفيروس كورونا مستمر على مدار الساعة.

وأكدت لجنة متابعة كورونا في السعودية، خلال مؤتمر صحفي، أن المصاب بفيروس كورونا حالته مستقرة وسيستمر الحجر عليه لحين شفائه.

وطالبت وزارة الصحة، من المواطنين، بعدم الانسياق خلف الشائعات بخصوص فيروس كورونا.

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