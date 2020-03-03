ولي العهد يلتقي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك مورجان ستانلي

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك مورجان ستانلي جيمس جورمان.

وتم خلال اللقاء، استعراض الفرص الواعدة في المجال المصرفي والاستثماري وفق رؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى التطرق للخدمات والمنتجات الاستثمارية، التي يقدمها بنك مورجان ستانلي في المملكة العربية السعودية.

حضر اللقاء، وزير المالية محمد الجدعان ورئيس مورجان ستانلي الدولية فرانك بيتيتجاس، والرئيس التنفيذي لمورجان ستانلي في المملكة عبدالعزيز العجاجي.

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