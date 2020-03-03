قائد مركبة يُنهي حياة مواطن دهسًا بالطريق العام بالأفلاج

تسبب حادث دهس في محافظة الأفلاج بمنطقة الرياض، اليوم الثلاثاء، في وفاة مواطن.
وذكرت مصادر، لـ«عاجل»، أن الحادث وقع بالطريق العام بالأفلاج، مضيفة أنه تم نقل المواطن الى مستشفى الأفلاج العام.
وأشارت المصادر، إلى أن المواطن توفي عقب وصوله المستشفى.
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