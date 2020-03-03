بالفيديو.. الخارجية تحذر من السفر إلى إيران: خطر صحي ومخالفة يعاقب عليها القانون

حذر مركز الاتصال والإعلام الجديد التابع لوزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، من السفر إلى إيران، مؤكدًا أنه «خطر صحي»، ويعاقب عليه القانون.
ونشر المركز فيديو –عبر حسابه بتويتر- أكد فيه أن إيران من الدول التي يتفشى فيها فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، مشيرًا إلى أن السفر إليها يعد خطرًا صحيًا، ومخالفة يعاقب عليها القانون.
وأعلنت وزارة الصحة مساء أمس الاثنين، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا بالمملكة، وهي لمواطن عائد من إيران عن طريق البحرين، ولم يعلن عن سفره لإيران عند دخوله من المنفذ البري.
يذكر أن فيروس كورونا تفشى في إيران بشكل غير مسبوق، وأصيب به العديد من المسؤولين الكبار، حيث توفي أمس، عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام، محمد مير محمدي، بسبب إصابته بالفيروس.
كما أصيب بالفيروس رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان «مجتبى ذو النور»، ونائبة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة والأسرة «معصومة ابتكار»، ونائب وزير الصحة «إيرج حريرجي».
ونقل إيرانيون أو مواطنون عائدون من إيران، فيروس كورونا، إلى كل من: الكويت والعراق ولبنان وقطر والبحرين وسلطنة عمان وبيلاروسيا وباكستان.
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